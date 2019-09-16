Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал не спешить с выводами о том, кто стоит за атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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14 сентября нефтеперерабатывающие заводы компании Saudi Aramco в районе крупных месторождений в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. После нападения на НПЗ начался пожар. Ответственность за акцию взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Однако, как писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в причастности к атаке.