Василий Небензя Василий Небензя Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал не спешить с выводами о том, кто стоит за атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Как сообщает ТАСС, российский постпред прокомментировал ситуацию на заседании Совета Безопасности ООН. Небензя заявил, что поспешные выводы только дестабилизируют «и без того напряжённую ситуацию как в Йемене, так и во всём регионе».

14 сентября нефтеперерабатывающие заводы компании Saudi Aramco в районе крупных месторождений в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. После нападения на НПЗ начался пожар. Ответственность за акцию взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Однако, как писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в причастности к атаке.

News.ru в соцсетях