https://static.news.ru/photo/09c6cdca-d8a1-11e9-bd31-fa163e074e61_660.jpg Василий Небензя Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал не спешить с выводами о том, кто стоит за атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Как сообщает ТАСС , российский постпред прокомментировал ситуацию на заседании Совета Безопасности ООН. Небензя заявил, что поспешные выводы только дестабилизируют «и без того напряжённую ситуацию как в Йемене, так и во всём регионе».

14 сентября нефтеперерабатывающие заводы компании Saudi Aramco в районе крупных месторождений в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. После нападения на НПЗ начался пожар. Ответственность за акцию взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Однако, как писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в причастности к атаке.