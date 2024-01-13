Постпред РФ назвал причину считать геноцидом действия Израиля в Газе Небензя: планы Израиля по затоплению тоннелей в Газе можно считать геноцидом

Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Планы Израиля по затоплению морской водой тоннелей в секторе Газа можно рассматривать как акт геноцида, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС. На заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке он выразил крайнюю озабоченность в свете катастрофической гуманитарной ситуации в регионе.

На фоне катастрофической гуманитарной ситуации крайнюю озабоченность вызывают планы Израиля по затоплению тоннелей в Газе морской водой. А речь идет, по разным оценкам, о затоплении 1,3 тыс. коридоров. Подобные действия могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида, согласно конвенции 48-го года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него, — заявил Небензя.

Дипломат также подчеркнул, что последствия этих шагов будут ощущаться на протяжении длительного времени. По его словам, реализация подобного плана может привести не только к значительной экологической катастрофе, но и сделает территорию анклава практически непригодной для проживания.

До этого постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что многие члены персонала Ближневосточного агентства ООН по вопросам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа работают на движение ХАМАС. Он также обвинил ООН и ее представителей в том, что предоставляемая ими информация «не отражает реальной ситуации на местности».