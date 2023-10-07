Постпред Израиля при ООН обвинил ХАМАС в обострении конфликта

Фото: Постоянное представительство Израиля при ООН

Гилад Эрдан

Израиль убежден, что движение ХАМАС несет полную ответственность за ухудшение обстановки в секторе Газа, заявил постоянный представитель страны при ООН Гилад Эрдан в своем письме Совету Безопасности мировой организации, передает ТАСС. Также он подчеркнул, что Тель-Авив предпримет все необходимые меры для своей защиты.

Вся ответственность лежит на движении ХАМАС, которое столкнется с результатами этих событий, — говорится в официальном послании израильского постпреда.

Эрдан призвал Совет Безопасности осудить действия ХАМАС. Он подчеркнул, что Израиль будет использовать все необходимые средства для защиты своей территории и суверенитета.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим египетским коллегой Самехом Шукри призвал незамедлительно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Оба министра выразили глубокую озабоченность накалившейся ситуацией в регионе.

Вечером 7 октября Палестина и Израиль возобновили ракетные обстрелы по территориям друг друга. Израильские медики заявили, что от агрессии радикалов из ХАМАС погибли 100 человек, пострадали еще более 900 жителей. В свою очередь, Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа в результате израильской военной операции погибли 232 палестинца, ранения различной степени тяжести получили еще 1697 человек.