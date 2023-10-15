Постпред Израиля обвинил замгенсека ООН в «намеренной слепоте»

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан в Twitter (Х) обвинил заместителя генсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в политике двойных стандартов и «намеренной слепоте». Эрдан добавил, что именно эти действия Гриффитса способствовали превращению сектора Газа в «машину террора».

Ваша намеренная слепота перед фактами сыграла ключевую роль в создании машины террора, которой сегодня является Газа <...>. Если вы как глава гуманитарного агентства действительно хотите, чтобы страдания всех сторон прекратились, начните с призыва к ХАМАС освободить всех заложников, — написал постпред.

Слова представителя Израиля стали ответом на пост Гриффитса, в котором он выразил мнение, что над Газой, оставшейся без воды, еды и электричества, «повис призрак смерти». Эрдан на это также заявил, что атака палестинского движения ХАМАС лишила жизни и искалечила тысячи израильтян, и добавил, что двойные стандарты Гриффитса «безграничны».

Ранее стало известно, что число погибших жителей Израиля за время конфликта с ХАМАС возросло до 1400 человек. Еще 3500 получили ранения разной степени тяжести. До этого сообщалось о 1300 погибших жителях Израиля, среди которых были женщины и дети. Цифра увеличилась за минувшие выходные.