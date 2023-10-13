Постпред Израиля назвал особенности эвакуации граждан из сектора Газа Постпред Израиля в ООН Эрдан: эвакуация жителей севера Газы является временной

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Эвакуация жителей северной части сектора Газа на юг представляет собой временную меру, которая необходима для защиты мирного населения, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан. По его мнению, которое приводит ТАСС, международная организация должна положительно оценить такие действия Тель-Авива.

Жителям на севере сектора Газа рекомендовалось временно отправиться на юг, чтобы снизить ущерб гражданскому населению. ООН должна нас хвалить за то, что мы приняли такие меры предосторожности, — сказал дипломат.

Власти Израиля ранее дали палестинцам 24 часа, чтобы эвакуироваться из северной части сектора Газа в южную. В ближайшие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в регионе, поэтому такая мера необходима для избежания причинения вреда гражданскому населению. В ООН заявили, что требование касается порядка 1,1 млн жителей сектора.

По мнению заместителя главы МИД России Михаила Богданова, призыв властей Израиля об эвакуации из сектора Газа нарушает права человека. По его словам, людей выселяют из домов, где они жили всю жизнь. Дипломат заявил, что РФ выступает за прекращение бомбардировок и насилия.