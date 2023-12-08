Посольство США в Багдаде подверглось атаке Shafaq News: посольство США в центре Багдада попало под ракетный обстрел

Фото: diplomacy.state.gov

Посольство США в центре Багдада попало под ракетный обстрел, сообщил Shafaq News источник в силах безопасности Ирака. При этом в окрестностях здания были слышны взрывы, а внутри него прозвучала сирена тревоги.

В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги. По предварительной информации, окрестности посольства были обстреляны несколькими ракетами, — говорится в сообщении.

Ранее посольство Швеции в Багдаде приостанавливало работу после поджога со стороны демонстрантов. Выдача паспортов и иных документов в диппредставительстве была временно прекращена.

По данным телеканала Rudaw, премьер Ирака Мухаммед ас-Судани собрал экстренное совещание с главой внешнеполитического ведомства и представителями руководства силового блока. Власти вели переговоры со шведской стороной о том, как предотвратить подобные инциденты в будущем.

До этого сообщалось, что жители Багдада вышли на протест против новой акции сожжения копии Корана, которую разрешила провести полиция Стокгольма 19 июля. Демонстранты ворвались в посольство Швеции в иракском городе. Участники акции протеста захватили и подожгли здание. Никто из сотрудников посольства не пострадал.