Посольство России предупредило о запрете фотосъемок в Иране

Фото: shutterstock.com

На фоне сообщений о задержании российских граждан посольство России в Иране предупредило о запрете фотографирования в ИРИ. Как отметили в дипломатической миссии, при съемке достопримечательностей туристы из РФ случайно запечатлевали представителей местной полиции, что вызвало вопросы с их стороны.

Это вызывало вопросы с их [силовиков] стороны, но разъяснениями россиян инциденты исчерпывались. В очередной раз обращаем внимание на официальный запрет на фото- и видеосъемку во многих местах в крупных городах Ирана, — напомнили в посольстве.

В Иране в течение месяца продолжаются беспорядки. Акции протеста проходят с середины сентября. Причиной беспорядков стала смерть молодой девушки Махсы Амини. Предполагается, что она умерла после задержания полицией нравов.

Протесты и мятежи проходят в 16 из 31 провинции страны, среди них провинции Гилян, Хузестан, Белуджистан и Систан, Тегеран и Курдистан, а также в 46 населенных пунктах. Власти и СМИ ранее отмечали, что призывы к подрывным действиям распространяются в фейковых Telegram-каналах, а также в неофициальных СМИ. В ответ правительство локально отключило интернет, а силовики ежедневно арестовывают участников акций.