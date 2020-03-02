https://static.news.ru/photo/dffa2094-5c78-11ea-9fd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство информации Сирии сообщило о намерениях ливийской стороны. По словам представителей ведомства, посольство Ливии в Дамаске намерено восстановить работу, которая была прекращена в 2012 году.

Решение было принято спустя несколько часов после визита представителей правительства Тобрука в сирийскую столицу. Посольство восстановит свою работу 3 февраля 2020 года, пишет Al-Masdar.

Отмечается, что причиной восстановления дипломатических отношений между странами могли стать действия со стороны Турции. На сегодняшний день Ливия и Сирия столкнулись с вмешательством турецких вооружённых сил во внутренние конфликты.

Как ранее писал NEWS.ru, парламент востока Ливии провёл голосование, по итогам которого поддержал разрыв отношений с Турцией.