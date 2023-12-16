Посол в РФ высказался о готовности Израиля к затяжной войне в Газе Посол РФ Бен Цви назвал бременем для бюджета Израиля боевые действия в Газе

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экономика Израиля готова к затяжным боевым действиям, заявил в интервью ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви. По словам дипломата, у страны нет проблем с ресурсами. При этом он признал, что расходы государства на военную операцию в секторе Газа являются бременем для израильского бюджета.

Да, она (экономика — прим. NEWS.ru) готова к продолжительным боевым действиям. Факт остается фактом: выхода нет, война продолжается. Мы будем воевать. И экономический вопрос не повлияет на нашу готовность продолжать боевые действия. <…> У нас нет проблем с ресурсами, — сказал он.

По словам Бена Цви, расходы государства на военную операцию в секторе Газа исчисляются миллионами долларов. Он пояснил, что экономике Израиля тяжело дается удержание большого числа людей в резерве во время боевых действий, поскольку они не находятся на своих рабочих местах.

Но я надеюсь, что мы это решим, потому что наша экономика очень быстро может возвращаться к нормальной работе. И я надеюсь, что это произойдет, — добавил дипломат.

По его мнению, решить проблему с нехваткой рабочей силы может привлечение к работе волонтеров. Тем не менее он уточнил, что экономика страны достаточно крепка для того, чтобы продолжать операцию в анклаве.

Также Бен Цви исключил «новогоднее» перемирие между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа. По его словам, оно не отвечает ни одной из задач Тель-Авива.