Посол Тель-Авива: нападение ХАМАС допущено из-за ошибок израильской стороны

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Посол Тель-Авива в России Александр Бен Цви признал, что наступление ХАМАС было допущено из-за ошибок израильской стороны. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что как только конфликт завершится, специальная комиссия будет проводить расследование.

Без сомнений, там была какая-то ошибка. Тут надо говорить открыто, что там что-то было. Я уверен, когда это все закончится, комиссия будет вести расследование, что там действительно произошло, — сказал Бен Цви.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что заявления о провале израильской разведки, которая не заметила подготовку Палестиной массированного ракетного удара и наземной атаки, несправедливы. Он пояснил, что создать агентуру в организации типа ХАМАС в принципе очень сложно.

Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, военный эксперт Алекс Векслер считает, что израильские премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант должны уйти в отставку после того, как 7 октября бойцы палестинского движения ХАМАС атаковали юг страны. По его словам, у израильских спецслужб не оказалось данных о подготовке нападения ХАМАС, хотя движение совместно с иранскими силовиками готовилось к удару целый год.