Посол Израиля в России оценил отношения Москвы и ХАМАС Посол Израиля в РФ: у ХАМАС хорошие контакты с Москвой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ХАМАС и Россия поддерживают хорошие контакты, заявил в интервью RTVI посол Израиля в России Александр Бен Цви. По его словам, Москва контактировала с лидерами палестинского движения в день нападения на Израиль и после него.

Если Россия может повлиять на ХАМАС, чтобы он прекратил террористическую деятельность, — замечательно. У ХАМАС хорошие контакты с Москвой. У лидеров ХАМАС были контакты с Россией в день нападения и после него, — сказал он.

Отвечая на вопрос об антисемитизме в России, Бен Цви заявил, что на государственном уровне его не видит, хотя на бытовом он «был, всегда будет». По его мнению, упоминание президента Украины Владимира Зеленского в свете его еврейского происхождения усугубляет ситуацию. Также бытовой антисемитизм усиливает подчеркивание еврейского происхождения россиян, покинувших страну после начала конфликта.

Также Бен Цви прокомментировал ситуацию с еврейским агентством «Сохнут» в России. Дипломат отметил, что оно продолжает работать, но «находится в каком-то судебном процессе» административного характера.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что россиянам не стоит ждать обострения ситуации и следует воспользоваться регулярными авиарейсами. Сами сотрудники посольства, по его словам, готовы к эвакуации, но пока она не нужна.