Посол РФ в Сирии заявил о поддержке Асада

https://static.news.ru/photo/f60245e2-9b6b-11ea-9859-fa163e074e61_660.jpg Александр Ефимов Фото: syria.mid.ru

Посол России в Сирии Александр Ефимов заявил, что отношения Москвы и Дамаска крепки как никогда. Сообщения о том, что РФ якобы отказывается поддерживать сирийского лидера Башара Асада, дипломат назвал не имеющими под собой никаких оснований.

По словам Ефимова, подобные неправдоподобные новости приносят пользу противникам двух государств. Настроенные против Сирии и России стороны, не сумев достичь своих разрушительных целей военным путём, пытаются оказать политическое давление на Дамаск и «задушить» его беспрецедентными экономическими санкциями, пояснил посол. Такие попытки заканчиваются неудачами, отметил дипломат.

Можно сказать, что собаки лают, а караван идёт, а российско-сирийские отношения на сегодняшний день сильнее, чем когда-либо в прошлом, — сказал Ефимов в интервью газете Al-Watan.

Дипломат подчеркнул, что связи Москвы и Дамаска отличаются дружеским и стратегическим характером и направлены на достижение общих целей на благо народов России и Сирии. Ефимов добавил, что РФ продолжает поддерживать законные власти САР и помогать им отстаивать права сирийского народа в рамках международного гуманитарного права.

Сообщения о недовольстве Москвы президентом Сирии Башаром Асадом опроверг российский посол в Тегеране Леван Джагарян. Он назвал всю подобную информацию спекуляцией, писал NEWS.ru.