Посол рассказал о стремлении Израиля освободить всех заложников в Газе Посол в России Бен Цви: Израиль старается освободить всех заложников ХАМАС

Фото: Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Израиля прилагают все усилия для освобождения заложников палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа, в том числе и россиян, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви. По его словам, которые передает ТАСС, Тель-Авив находится в постоянном контакте с российским дипломатическим ведомством.

Мы находимся в постоянном контакте с МИД РФ по всем вопросам, связанным с конфликтом, включая вопрос заложников, — сообщил Бен Цви.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала, что Москва ведет масштабную работу для освобождения россиян из плена в секторе Газа. По ее словам, выход одного заложника не должен рассматриваться с точки зрения «всего лишь один», а расцениваться как результат масштабных усилий, приложенных Россией с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

Заместитель руководителя политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука ранее сообщил, что в скором времени из плена в секторе Газа будут освобождены две израильтянки с российским гражданством. По его словам, женщин отпустят в дополнение к 10 заложникам из Израиля, чье освобождение уже было согласовано с властями Тель-Авива.