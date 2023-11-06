Посол Палестины в РФ заявил о позитивных сигналах по плененным россиянам Посол Хафиз Нофаль: надеемся на возвращение россиян из плена ХАМАС

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль подтвердил, что палестинское движение ХАМАС удерживает в заложниках семь-восемь россиян, сообщает ТАСС. Как отмечается, дипломат отметил позитивные сигналы по их освобождению.

Мы в первый день сказали, что лучше всего остановить войну и призвали, чтобы они освободили. Мы знаем, что у России семь-восемь человек в плену. Надеемся на лучшее, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему затягивается процесс освобождения граждан РФ из плена ХАМАС. По его словам, в переговоры включены несколько стран. Ситуация осложнена тем, что нет одной стороны, которая может принять решение и отпустить людей. Сейчас идут согласования позиций всех сторон.

Тем временем палестинское движение «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) назвало условия, при которых готово освободить иностранных заложников. Как отмечается, они пойдут на это при достижении временного перемирия.

Накануне представители военного крыла движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявили, что с 7 октября обстрелы Газы со стороны Израиля привели к гибели более 60 пленных. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками.