Посол Палестины озвучил желание мусульман по конфликту в Газе Посол Нофаль: мусульмане хотят немедленного прекращения огня в секторе Газа

Фото: Omar Ishaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мусульмане хотят немедленного прекращения огня в секторе Газа, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, пострадавшим в регионе необходимо 500 конвоев гуманитарной помощи. Также, отметил он, необходимо перейти от теории к практике и приступить к процедуре признания Палестины.

Мусульмане хотят немедленного прекращения огня. Мы хотим ускорить обмен пленными и возращение власти в сектор Газа и начать восстановление района. <...> Необходимо сделать первый шаг — установить перемирие и выйти из теории на практику о признании двух государств, — заявил посол.

Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что участники переговоров по перемирию в секторе Газа достигли консенсуса по основным пунктам. Во встрече в Каире принимают участие представители палестинского движения ХАМАС, Египта, Катара, Израиля и США.

До этого совет ООН по правам человека призвал привлечь Израиль к ответственности за нарушения прав человека в секторе Газа, проголосовав за соответствующую резолюцию. Проект одобрили 28 стран — членов совета. Против проголосовали шесть государств, среди которых оказались Соединенные Штаты и Германия, еще 13 участников совета воздержались.