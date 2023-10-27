Посол Израиля заявил о разногласиях с РФ по конфликту на Ближнем Востоке

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Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви

Позиции Израиля и России по ближневосточному конфликту не всегда совпадают, но стороны продолжают тесные контакты, заявил РИА Новости посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. По словам дипломата, он, как и его российский коллега в Тель-Авиве, часто бывают в министерствах иностранных дел в странах своего пребывания. Он добавил, что стороны не всегда соглашаются, но это часть переговоров, когда собеседники объясняют свою точку зрения и пытаются переубедить.

У нас до сих пор остаются разногласия с российской стороной по различным позициям, например в ООН. Но у нас контакты тесные, мы часто встречаемся. Я был буквально пару дней назад в Министерстве иностранных дел, разговаривал с господином заместителем министра [Михаилом] Богдановым. Наше министерство находится в тесном контакте с послом России в Израиле, — сказал он.

Ранее МИД Израиля назвал приглашение палестинской группировки ХАМАС в Москву недостойным шагом со стороны РФ. Ведомство призвало российское правительство немедленно выдворить представителей движения из страны, так как руки его бойцов «запятнаны кровью» более чем 1400 человек, которые были «зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены».

Накануне официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные продолжат краткосрочные рейды внутри сектора Газа. По его словам, это позволит подготовить почву для следующих стадий военной операции. Он пообещал, что такие рейды пройдут в ближайшие дни.