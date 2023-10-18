Посол Израиля в РФ заявил, что по больнице в Газе ударил «Исламский джихад»

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Ответственными за удар по больнице в секторе Газа являются члены группировки «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), заявил в ходе онлайн-брифинга посол Израиля в России Александр Бен Цви. Он утверждает, что израильская армия не атаковала лечебное учреждение, ракета принадлежит исламистам, передает ТАСС.

Израиль не атаковал госпиталь. На госпиталь упала плохо сделанная ракета «Исламского джихада», — сказал Бен Цви.

До этого Армия обороны Израиля опубликовала расшифровку разговора, как утверждается, двух участников ХАМАС, которые обсуждают удар по больнице «Аль-Ахли» в Газе. Согласно записи, палестинские бойцы приходят к выводу, что боеприпас принадлежал палестинской группировке «Исламский джихад». По их словам, на это указывают осколки ракеты.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильские военно-воздушные силы обстреляли центральный район сектора Газа. Как уточнили в Министерстве здравоохранения Палестины, ракеты попали в баптистский госпиталь «Аль-Ахли». По последним данным, число погибших в результате удара по госпиталю увеличилось до 800 человек, среди них много женщин и детей. Представитель Министерства здравоохранения палестинского анклава подчеркнул, что все погибшие были гражданскими лицами. Он добавил, что эта больница не была атакована ни при одном конфликте между палестинской и израильской сторонами в предыдущие годы.