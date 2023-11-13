Посол Израиля в России рассказал о формировании нового вида антисемитизма Посол Израиля в России назвал антисемитами участников пропалестинских акций

Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проходящие по всему миру массовые акции в поддержку Палестины являются примером «нового антисемитизма», заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви. По его словам, которые приводит РБК, израильские власти особенно обеспокоены лозунгом на этих протестах «От реки до моря Палестина будет свободной». Так демонстранты отрицают право Израиля на существования как государства.

Это не промусульманский лозунг «Давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев. Это не только против Израиля. Давайте, чтобы кто-то не ошибался, это новый вид антисемитизма, — сказал дипломат.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против прекращения огня в секторе Газа. По его мнению, остановка боевых действий даст передышку палестинскому движению ХАМАС для восстановления сил.

При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что страна согласится на повсеместное и продолжительное прекращения огня в секторе Газа только в обмен на заложников ХАМАС. Он добавил, что Тель-Авив также готов к локальным и краткосрочным гуманитарным паузам. Политик отметил, что Израиль пытается минимизировать потери среди гражданского населения.