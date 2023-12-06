Посол Израиля в РФ предупредил об угрозе обстрела КПП «Рафах» Посол Израиля в РФ: ЦАХАЛ ответит огнем на обстрел со стороны КПП «Рафах»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армия обороны Израиля ответит огнем в случае обстрела со стороны КПП «Рафах», заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви. По его словам, если палестинское движение ХАМАС не будет производить пуски ракет с территории, расположенной близ контрольно-пропускного пункта, то никаких действий предприниматься не будет.

Если рядом с КПП «Рафах» будут выпускать ракеты по нам, то будет ответ на точке. Если оттуда ничего не будет, то будет все нормально, — заявил он.

Комментируя возможное возобновление режима прекращения огня, посол заявил, что Тель-Авив может рассмотреть этот вопрос. Однако он подчеркнул, что израильская армия будет продолжать проводить военную операцию на палестинских территориях до тех пор, пока представители движения ХАМАС не освободят всех заложников и не откажутся от ведения «военных дел».

Отмечается, что КПП «Рафах», расположенный на границе между Египтом и Палестиной, использовался для эвакуации гражданских лиц во время действия режима прекращения огня между ХАМАС и ЦАХАЛ. В минувший вторник, 5 декабря, спецборт МЧС РФ доставил 120 граждан России, пересекших границу через данный КПП. Прибывшим была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.