Посол Израиля не исключил гибель россиян, служивших в ЦАХАЛ Посол Израиля сообщил о погибших солдатах ЦАХАЛ с фамилиями выходцев из СССР

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Среди погибших в ходе боев с ХАМАС в секторе Газа военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) есть бойцы с фамилиями выходцев из стран бывшего СССР, сообщил ТАСС посол еврейского государства в России Александр Бен Цви. При этом он подчеркнул, что не знает, есть ли среди них израильтяне с российским гражданством.

Люди призываются в армию не из-за того, что они россияне. Мы не имеем понятия, у кого гражданство Российской Федерации, Украины, Казахстана, Азербайджана, Соединенных Штатов или Франции. Я могу только сказать, что если ты смотришь на имена погибших, то там есть имена, у которых явно корни из стран Советского Союза. Не могу утверждать, что из России. Мы такой подсчет не ведем, — сказал дипломат.

Он отметил, что на службу призываются израильтяне, достигшие 18-летнего возраста, вне зависимости от наличия у них второго гражданства. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, число военных, погибших в ходе наземной операции в секторе Газа, достигло 80.

При этом издание The Times of Israel сообщило, что общее число потерь Армии обороны Израиля достигло 398 человек. Большинство солдат были убиты в боях с силами палестинского движения ХАМАС на юге Израиля 7 октября, в первый день разразившегося конфликта.

В свою очередь представитель армии Израиля Джонатан Конрикус подтвердил сообщения СМИ о ликвидации около 5 тысяч членов палестинской группировки ХАМАС с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября. Как заявил он во время брифинга, эта информация получена от высокопоставленных лиц из служб безопасности.