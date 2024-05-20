Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что он не в курсе версии, согласно которой вертолет с президентом страны Ибрахимом Раиси мог потерпеть крушение в результате террористического акта. По его словам, которые передает РБК, он был занят обсуждением с российскими коллегами способов помощи в поисковой операции.
Как сказано в материале, дипломат также подчеркнул, что разбирательство в связи с трагедией еще идет. Он добавил, что в настоящий момент нет единой версии причин произошедшего.
Ранее сообщалось, что вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в горах Восточного Азербайджана — иранской провинции на северо-западе страны. Кроме главы государства на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Как пояснил посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи, причиной жесткой посадки вертолета стали плохие погодные условия.
Также в пресс-службе Кремля сообщили, что президент Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью президента Раиси. Российский лидер подчеркнул, что его коллега был выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению Родине.