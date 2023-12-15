Последствия возможной атаки хуситов на контейнеровоз попали на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар на контейнеровозе Maersk Gibraltar, предположительно возникший в результате обстрела со стороны йеменских хуситов, был снят на видео, его опубликовал портал Globe Eye News в Twitter (X). Предполагается, что удары по судну наносились с помощью ракет и беспилотников-камикадзе. На кадрах видно, что после атаки на борту контейнеровоза возник крупный пожар.

Атаку на контейнеровоз датской компании Maersk могло организовать йеменское мятежное движение «Ансар Аллах», однако к настоящему моменту данная информация не подтверждена. При этом в самой компании утверждают, что судно не пострадало от каких-либо атак в ходе прохода через Баб-эль-Мандебский пролив, передает Reuters.

Точно установить название корабля на видео, опубликованном в Сети, невозможно, так как на него нанесен лишь логотип Maersk Line. Анонимный представитель США сообщил, что хуситы правда стреляли по судну Maersk, но промахнулись.

Информация о нанесении удара по контейнеровозу появилась в ночь с 14 на 15 декабря. Утверждалось, что хуситы атаковали корабль, следовавший в Израиль. По словам представителя движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, попадание по судну было прямым. Объясняя причины атаки, Сариа заявил, что экипаж корабля отказался соблюдать требования мятежников и не стал менять свой курс.