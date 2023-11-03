«Последняя страна»: Израиль резко воспринял отказ РФ в праве на самооборону Постпред Израиля в ООН назвал Россию «последней страной», которая может учить

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гилад Эрдан

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Россию «последней страной», которая может учить его страну международному праву. Таким образом, пишет Ynet, дипломат отреагировал на заявление постпреда РФ в ООН Василия Небензи о том, что Израиль не имеет права на самооборону.

Смешно слышать именно от представителя России нравоучения в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права. Представитель страны, которую исключили из Совета ООН по правам человека, рассуждает о морали. Россия — последняя, кто будет нас учить, — заявил Эрдан.

Накануне Небензя в ходе десятой чрезвычайной спецсессии выразил мнение, что Израиль является оккупирующей державой и поэтому не имеет права на самооборону. По его словам, это подтверждает заключение Международного суда ООН в 2004 году. По всей видимости, Небензя ссылается на решение, по которому право Израиля на самооборону не может быть причиной для строительства стены «на оккупированной палестинской территории». Собственно право на самозащиту суд тогда не разбирал.

В связи с этим постпред назвал лицемерием поведение США и других западных союзников Израиля, которые твердят о праве Тель-Авива защищать свои территории. Эти страны то и дело призывают «к соблюдению гуманитарного права, создают комиссии по расследованию, налагают санкции в отношении тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», но при этом игнорируют гибель тысяч детей в Газе, подчеркнул Небензя.