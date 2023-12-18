Последняя группа эвакуированных из Газы россиян вылетела в Москву

Фото: МЧС России

Специальный борт Ил-76 МЧС РФ вылетел из Каира в Москву с последними эвакуированными из сектора Газа россиянами, сообщили в ведомстве. В Россию будут доставлены 73 человека, среди которых 45 детей.

МЧС России доставит на родину 73 эвакуированных россиянина и членов их семей, из них 45 детей. Спецборт Ил-76 ведомства вылетел из Каира в Москву, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит политику оказания максимального военного давления на ХАМАС. По его словам, это необходимо делать для возвращения заложников. Кроме того, политик уверен, что только таким способом ЦАХАЛ добьется победы.

До этого генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа перестал быть пригодным для жизни местом. Он отметил, что посещает палестинский анклав уже третий раз и с каждым разом ситуация ухудшается. По словам комиссара, инфраструктура полностью разрушена даже на юге Газы, в Рафахе.

Тем не менее «новогоднего» перемирия между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа не предвидится, сообщил посол еврейского государства в России Александр Бен Цви. По его словам, оно не отвечает ни одной из задач Тель-Авива. Кроме того, добавил он, Израиль, как и Палестина, отмечает Новый год в сентябре.