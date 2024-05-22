21 мая в иранском Тебризе прошла церемония прощания с президентом страны Ибрахимом Раиси, разбившемся на вертолете. Иранцы собрались оплакать погибшего и семерых членов его окружения. В руках у них видны плакаты в память об умерших. В авиакатастрофе погибли министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.

Многотысячное шествие сопровождалось молитвами и плачем. При этом несогласные с политикой страны активисты сообщили, что многие в Иране оказались безразличны или даже рады произошедшему, а они получали звонки с приглашением прийти выразить соболезнования.

Речи об участии российского лидера Владимира Путина в церемонии похорон президента Раиси не идет. В целом эта церемония не предусматривает международного участия.

Похороны Раиси и его соратников состоятся 23 мая. Подробно о том, как с ними попрощались сограждане, — в галерее NEWS.ru.

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Иранские солдаты несут гроб с покойным президентом Ибрахимом Раиси во время похоронной процессии в Тебризе

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские солдаты несут гроб с покойным президентом Ибрахимом Раиси во время похоронной процессии в Тебризе

Иранские скорбящие собираются вокруг гробов во время похоронной процессии в Тебризе

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские скорбящие собираются вокруг гробов во время похоронной процессии в Тебризе

Иранские женщины в чадре держат портрет покойного президента Ибрахима Раиси во время похоронной процессии в Тебризе

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские женщины в чадре держат портрет покойного президента Ибрахима Раиси во время похоронной процессии в Тебризе

Иранские скорбящие собираются вокруг гробов во время похоронной процессии в Тебризе

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские скорбящие собираются вокруг гробов во время похоронной процессии в Тебризе

Иранская скорбящая держит портрет покойного президента Ибрахима Раиси во время похоронной процессии в Тебризе

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранская скорбящая держит портрет покойного президента Ибрахима Раиси во время похоронной процессии в Тебризе

Иранские скорбящие идут в похоронной процессии в Тебризе

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские скорбящие идут в похоронной процессии в Тебризе

Иранские скорбящие идут в похоронной процессии в Тебризе

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские скорбящие идут в похоронной процессии в Тебризе

Люди участвуют в похоронной процессии покойного президента Ирана Ибрахима Раиси и семи его помощников

Фото: Mehrvarz Ahmadi/dpa/Global Look Press

Люди участвуют в похоронной процессии покойного президента Ирана Ибрахима Раиси и семи его помощников

Иранские солдаты несут гроб покойного президента Ибрахима Раиси во время похоронной процессии в Тебризе

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские солдаты несут гроб покойного президента Ибрахима Раиси во время похоронной процессии в Тебризе

Иранские скорбящие идут в похоронной процессии в Тебризе

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские скорбящие идут в похоронной процессии в Тебризе

Иранские скорбящие держат гроб покойного президента Ибрахима Раиси во время похоронной процессии в Тебризе

Фото: Иранские скорбящие держат гроб покойного президента Эбрагима Раиси во время похоронной процессии в Тебризе

Иранские скорбящие держат гроб покойного президента Ибрахима Раиси во время похоронной процессии в Тебризе