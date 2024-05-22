Последний путь иранского вождя: кадры прощания с Ибрахимом Раиси

Фото: ХомейниSaeid Zareian/dpa/Global Look

Скорбящий держит плакат покойного президента Ирана Ибрахима Раиси во время церемонии похорон у храма Имама

21 мая в иранском Тебризе прошла церемония прощания с президентом страны Ибрахимом Раиси, разбившемся на вертолете. Иранцы собрались оплакать погибшего и семерых членов его окружения. В руках у них видны плакаты в память об умерших. В авиакатастрофе погибли министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.

Многотысячное шествие сопровождалось молитвами и плачем. При этом несогласные с политикой страны активисты сообщили, что многие в Иране оказались безразличны или даже рады произошедшему, а они получали звонки с приглашением прийти выразить соболезнования.

Речи об участии российского лидера Владимира Путина в церемонии похорон президента Раиси не идет. В целом эта церемония не предусматривает международного участия.

Похороны Раиси и его соратников состоятся 23 мая. Подробно о том, как с ними попрощались сограждане, — в галерее NEWS.ru.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ