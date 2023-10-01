«Последние вздохи террористов»: Эрдоган о взрыве в Анкаре Эрдоган назвал взрыв в Анкаре последними вздохами террористов

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Спасательные машины направляются к месту взрыва в Анкаре, Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «последними вздохами террористов» взрыв в центре Анкары, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что власти продолжат решительную борьбу с террористическими формированиями как внутри страны, так и за ее пределами.

Теракт, в ходе которого двое преступников были обезврежены в результате своевременного вмешательства наших подразделений безопасности сегодня утром, — это последние вздохи террористов, — цитирует агентство турецкого лидера.

Как сообщалось ранее, утром 1 октября у здания Министерства внутренних дел Турции в Анкаре прогремел взрыв. Глава ведомства Али Ерликая назвал произошедшее попыткой теракта. Он уточнил, что террористов было двое. Один из них погиб во время взрыва, другого нейтрализовали. В результате нападения пострадали двое полицейских.

На записи с места событий можно увидеть, что взрывное устройство сдетонировало рядом с проезжей частью и тротуаром, где шли люди. Оказавшиеся поблизости прохожие стали убегать подальше от места взрыва.

Политолог Икбаль Дюрре предположил, что к произошедшему может быть причастна Рабочая партия Курдистана, которая считается в Турции террористической организацией. По его мнению, взрыв связан с предстоящими выборами местных властей. Целью теракта политолог назвал желание его организаторов показать неспособность правящей партии обеспечить безопасность даже в центре столицы.