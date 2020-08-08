После взрыва в Бейруте пропавшими числятся более 60 человек

https://static.news.ru/photo/2335797e-d967-11ea-beae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Более 60 человек пропали без вести после взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится в отчёте Министерства здравоохранения страны.

По-прежнему более 60 человек числятся пропавшими без вести на четвертый день после мощного взрыва в порту Бейрута, который унёс жизни более 150 человек, — сообщается в документе.

Взрыв порту ливанской столицы прогремел 4 августа. Были разрушены или повреждены здания в радиусе 10 километров. Порт был полностью разрушен.

Официальные власти заявили, что взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. По предварительным данным, из-за нарушений при проведении сварочных работ. Груз был конфискован судна Rhosus, которое было задержано в Бейруте.

В результате взрыва пострадали тысячи человек. Погибли по меньшей мере 150, в том числе жена посла Нидерландов в Ливане Хедвиг Вальцман-Молиер. Об этом писал NEWS.ru.