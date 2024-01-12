«Посильнее ХАМАС будут»: военэксперт оценил шансы хуситов на успех Военэксперт Дандыкин заявил, что хуситы превосходят ХАМАС по военной мощи

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Военная мощь хуситов на порядок превосходит возможности палестинского движения ХАМАС, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, США придется выделять и расходовать и без того ограниченный запас боеприпасов.

Хуситы-то посильнее ХАМАС будут, причем на порядок. Да они собственно уже и начали обстрел западных военных кораблей. Таким образом американцам придется выделять и расходовать и так сильно ограниченное количество боеприпасов и прочего оборудования. Так еще и Израилю с Украиной надо продолжать помогать, — уточнил собеседник.

Дандыкин отметил, что у США уже недостаточно возможностей помогать всем своим союзникам и при этом продолжать атаки на Йемен.

Ранее командующий ВВС в Центральном командовании США Алекс Гринкевич сообщил, что Военно-воздушные силы США нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене. По его словам, для их поражения на 16 объектах хуситов было использовано свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.

Удары наносились по командным пунктам, центрам управления, складам боеприпасов, пусковым установкам, производственным объектам и радиолокаторам систем противовоздушной обороны. Были задействованы самолеты Центрального командования ВМС США, применялись крылатые ракеты «Томагавк» (Tomahawk), запущенные с надводных и подводных платформ.