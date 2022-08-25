Пошаливают: чем ближе ядерная сделка с ИРИ, тем тревожнее США в Сирии Обострение в Сирии, пусть даже локальное, это вызов американской администрации

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global look Press

Военные действия на Украине вытеснили из медийного поля и, как следствие, из общественного сознания американцев другие горячие точки, где в отличие от Украины воюют и гибнут американские военнослужащие. Это «слепое пятно» исчезло в среду, когда пришли известия, что три американских солдата в Сирии пострадали при обстреле военных баз Green Village и Conoco со стороны боевиков, которых якобы вооружает Иран. NEWS.ru отслеживает, является ли последний по времени обмен огнем разовым инцидентом или это как-то связано с попыткой реанимировать ядерную сделку, которую МАГАТЭ и Иран заключили в 2015 году.

По данным Центрального командования США, отвечающего в том числе за Ближневосточный регион (CENTCOM), с начала текущей недели американские войска в Сирии регулярно обмениваются ударами с вооруженными исламистскими группировками, за которыми стоит Иран. Хотя в Тегеране обычно отрицают, что оперирующие в САР вооруженные формирования являются иранскими прокси, их связь со стражами Исламской революции обычно не вызывает сомнений. Отрицают причастность к обстрелам в Тегеране и на этот раз. Как поясняют эксперты, в Сирии есть множество вооруженных группировок — иранских прокси, которые в целом поддерживают Тегеран, однако действуют на свое усмотрение. По всей видимости, именно с такими прокси и произошла перестрелка у американских военных.

Однако за нынешними обстрелами стоят куда более глобальные процессы. В данном случае Тегерану неудобно было бы признавать, что направляемые оттуда боевики нападают на американских военных, потому что именно в эти недели Иран ведет переговоры с США и Евросоюзом о возобновлении договоренности по его ядерной программе, которая с таким трудом была достигнута в 2015 году, а затем в одночасье заморожена президентом Дональдом Трампом (шаг, который большинство аналитиков считали и продолжают считать большой ошибкой).

Поскольку американские военные в Сирии в данных инцидентах являются не атакующей, а обороняющейся стороной, хотя никто из американцев даже серьезно не пострадал, то Пентагон рефлекторно реагирует по принципу «зуб за зуб» и приказывает открывать ответный огонь по нападающим. Крупномасштабными эти перестрелки нельзя назвать при всем желании: по сведениям Центрального командования, ответным огнем в среду были уничтожены «два или три» нападавших и сожжено три автомобиля.

На военном жаргоне подобного рода инциденты называется термином «тревожащий огонь», и в происходящем в последние дни в регионе важны поэтому не численные показатели, а сам факт того, что сирийско-иранские исламисты после долгого затишья решили вновь потревожить своих противников. Это выглядит именно как попытка принудить Вашингтон передумать по поводу реанимации договоренности 2015 года. Но эта подноготная настолько шита белыми нитками, что в среду заместитель шефа Пентагона Колин Каль прямо заявил, что Штаты на такие примитивные провокации не поддадутся и переговоры не прекратят.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Мы не намерены терпеть нападения на наших людей со стороны проиранских формирований ни в Сирии, нигде в мире. Мы будет бороться с иранским терроризмом. Однако это не имеет никакого отношения к ходу переговоров (по ядерной программе Ирана),— заявил он.

В Тегеране, похоже, тоже не желают в данное время обострять отношения с «большим дьяволом», потому что иранцы не менее Вашингтона заинтересованы в успехе переговоров. Это подтверждается тревожной реакцией на ход переговоров из Иерусалима, где опасаются, что Запад и МАГАТЭ могут зайти в своих попытках наладить отношения с Ираном дальше, чем это возможно для обеспечения безопасности Израиля (который в Тегеране официально именуют «малым дьяволом»).

Эти опасения в еврейском государстве связаны с декларируемой Израилем готовностью нанести удары по ядерным объектам Ирана в случае необходимости. Израильское военное и политическое руководство многократно предупреждало, что у него развязаны руки сделать это в любое время, которое будет сочтено удобным, даже если Тегеран заключит с МАГАТЭ договоренность об исключительно мирном характере своей ядерной программы.

Израиль не ограничивает себя только угрозами разбомбить иранские ядерные объекты. 1 февраля 2018 года агенты МОССАДа похитили в Тегеране архив документов по ядерной программе Ирана объёмом более 100 тысяч файлов.

Израильтян не сильно успокаивают уверения американских и европейских переговорщиков, что Тегерану предложена сделка по принципу «бери или уходи», потому что иранцы, как истинные восточные люди, никогда не уходят не поторговавшись.

Иранцы вновь выдвигают требования, а западные переговорщики вновь готовы пойти на уступки. Запад обозначает красную черту, но Иран её игнорирует. И Запад послушно эту черту отодвигает. Почему тогда Запад не прекращает эти переговоры? — сердится премьер-министр Израиля Яир Лапид.

Опасения Израиля возникают не на пустом месте. Одним из условий Запада на продолжение иранской ядерной программы является официальный отказ Тегерана от поддержки исламистов по всему Ближнему Востоку и введение санкций против Корпуса стражей Исламской революции — иранской военно-политической структуры, обладающей большим влиянием. Тут надо и упомянуть, что сегодня, 25 августа, глава Минобороны Израиля Бени Ганц летит в США, чтобы обсудить иранскую сделку. Кроме того, премьер Лапид упомянул днем ранее, что израильская сторона ведет обсуждение это темы с Германией, Францией, Великобританией, Россией и Китаем.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Но мировой энергетический кризис, разразившийся в результате западных санкций против России, дал Тегерану такие козыри, которых у него не было в 2015 году, сказала NEWS.ru иранист Карине Геворгян.

Иран видит, что западные страны намного более заинтересованы в его энергетических ресурсах, в первую очередь в нефти, чем когда подписывалась договоренность семь лет назад. В пользу этого говорит и непривычно спокойная реакция Тегерана на обвинения в том, что нападения на американцев на этой неделе — дело рук проиранских прокси. Зато Иран обвинил главу МАГАТЭ в том, что это именно он тормозит подписание новой сделки. Это очень любопытная версия, учитывая, что именно глава МАГАТЭ противится посещению инспекторами организации Запорожской АЭС. Карине Геворгян политолог, иранист

Обострение в Сирии, каким бы локальным оно не было и стоит ли за ним Иран или какие-то группировки, которые Тегеран не контролирует, является вызовом Джо Байдену, который в июле с помпой объявил, что обстановка на Ближнем Востоке (а это не только Сирия, но и Ирак, где также оперируют проиранские боевики) ныне намного стабильнее и спокойнее, чем когда бы то ни было за десятилетие.

Ядерная сделка, лишающая Иран возможности развивать собственную ядерную программу в обмен на снятие экономических санкций, была заключена между Вашингтоном и Тегераном в 2015 году при администрации Барака Обамы.