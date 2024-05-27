Порядка 35 палестинцев погибли при бомбардировке Израилем лагеря беженцев Минздрав Палестины: около 35 человек погибли при ударах ЦАХАЛ по лагерю беженцев

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По меньшей мере 35 палестинцев погибли в результате бомбардировки Израилем лагеря беженцев в Рафахе, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Палестины. Как отметили в ведомстве, израильские силы нанесли удар по палаточному лагерю в районе Телль-эс-Султан на северо-западе Рафаха.

Там находились перемещенные лица. Среди погибших много женщин и детей. Телеканал Al Jazeera добавил, что нападение на район Телль-эс-Султан произошло одновременно с бомбардировкой лагерей беженцев Джабалия и Нусейрат, а также города Газа. В результате за последние сутки в общей сложности погибло порядка 160 человек.

Ранее Международный суд ООН после обращения ЮАР потребовал от Израиля остановить наступательные действия в Рафахе. Решение об этом поддержали 13 из 15 судей. Кроме того, Израиль обязан предоставить беспрепятственный доступ в Газу уполномоченным представителям ООН для проведения расследования.

Совет национальной безопасности и МИД Израиля в ответ на требование ООН о завершении боевых действий в Рафахе заверили, что ЦАХАЛ не ведет в городе действий, которые привели бы к уничтожению мирного населения. Генсек ООН Антониу Гутерриш после этого напомнил, что требование международной организации обязательно для исполнения.