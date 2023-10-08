Порядка 260 тел нашли в месте проведения музыкального фестиваля в Израиле

Фото: Yousef Mohammad/dpa/Global Look Press

Порядка 260 тел участников музыкального фестиваля обнаружили в пустыне на юге Израиля, сообщил телеканал i24 со ссылкой на медицинскую организацию ZAKA. Радикалы группировки ХАМАС напали на место проведения мероприятия утром в субботу, 7 октября.

Медицинская служба ZAKA сообщает, что 260 тел обнаружены на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром, — сказано в сообщении.

Недавно постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан уведомил, что Тель-Авив не допускает возможности проведения мирных переговоров с группировкой. Дипломат подчеркнул, что власти нацелены на ликвидацию данной организации. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также сообщил, что национальная армия страны намеревается действовать во всю свою мощь ради уничтожения ХАМАС. Политик призвал жителей к стойкости перед лицом долгой и кровопролитной войны.

Вечером 7 октября палестинские радикалы открыли ракетный огонь по центральной части и югу Израиля. В ответ на агрессию ВС начали операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Власти ввели особое положение на всей территории страны.

Ранее представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что Рамалла не видит перспектив перемирия. Посредничество других государств тоже не даст результатов, предупредил он.