Порядка 16 участников антиправительственной акции арестовали в Тель-Авиве The Times of Israel: 16 человек задержаны на протестах в Израиле

Фото: Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency

По меньшей мере 16 человек задержаны на антиправительственных протестах в Израиле, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на полицию. Там уточняется, что граждане требовали освобождения заложников в секторе Газа.

Полиция заявила, что задержала 16 человек в Тель-Авиве за создание беспорядков на митинге против правительства и с требованием освобождения заложников, — говорится в материале.

Кроме того, полиция выписала девять штрафов по 1 тысяче шекелей за блокирование движения транспорта в городе. Правоохранители «оттеснили демонстрантов, применяя спецсредства по разгону беспорядков», чтобы освободить дорогу, отмечают в СМИ.

Ранее в центре Тель-Авива тысячи протестующих вышли на улицы с требованием проведения досрочных выборов в Израиле. Недовольные также призывали к немедленному заключению сделки по освобождению заложников из сектора Газа. Митинг прошел у комплекса правительственных зданий. Полицейским пришлось выставить заграждения, чтобы перекрыть движение граждан.

Отдельной группе митингующих удалось заблокировать центральное шоссе города. Активисты жгли костры на проезжей части, скандировали антиправительственные лозунги и размахивали национальными флагами.