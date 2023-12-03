Порядка 14 человек погибли при обстреле лагеря беженцев в секторе Газа WAFA: порядка 14 человек погибли при обстреле лагеря Нусейрат в Газе

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

По меньшей мере 14 человек стали жертвами израильского обстрела лагеря для беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, сообщает палестинское агентство WAFA. Там отметили, что среди погибших есть женщины и дети, также многие получили ранения.

Израильские военные самолеты бомбят дома в лагере беженцев Нусейрат, унеся жизни 14 невинных людей, — отметили авторы материала.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала действовать в областях сектора Газа, которые ранее не были затронуты военными действиями. По его словам, расширение зоны проведения операции необходимо для полной ликвидации палестинского движения ХАМАС, ради этого зона наземных операций сдвинется на юг сектора Газа.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в реалистичности сценария «полного уничтожения» ХАМАС. По словам политика, Тель-Авив должен пересмотреть планы и сделать выбор в пользу создания двух независимых государств. Аналогичную точку зрения высказал президент Франции Эммануэль Макрон, который призвал Тель-Авив конкретизировать цели наземной операции в Газе и огласить и другие задачи, помимо полной ликвидации палестинского движения. Если этого не сделать сейчас, то конфликт рискует затянуться по меньшей мере на десятилетие, добавил французский лидер.