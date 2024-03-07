Портреты Путина повесили в столице одной ближневосточной страны РИА Новости: портреты Путина и флаги России заметили в столице Ливана

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Огромные билборды с портретами президента России Владимира Путина были замечены в пригородах столицы Ливана Бейруте, передает РИА Новости со ссылкой на корреспондента. На плакатах также изображены российские флаги и государственная символика страны.

Уточняется, что на некоторых билбордах можно заметить цитаты Владимира Путина. Кроме того, на рекламных щитах Бейрута указана дата выборов главы государства в России, которые пройдут с 15 по 17 марта.

Агентство отмечает, что это не первый раз, когда в ливанской столице появляются плакаты, связанные с Россией. Так, в Бейруте неоднократно вывешивались баннеры, приуроченные ко Дню Победы, а также ко Дню народного единства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что россияне стабильно демонстрируют высокий уровень доверия президенту страны Владимиру Путину. По его словам, это говорит о том, что граждане «чувствуют на себе результаты работы» главы государства.

При этом согласно опросу, проведенному Фондом общественного мнения, 61% россиян совершенно точно примут участие в голосовании на выборах президента РФ. 13% респондентов заявили о высокой вероятности посещения выборов. Вместе с тем 90% опрошенных подтвердили свою осведомленность о датах проведения голосования.