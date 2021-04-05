Попытка госпереворота в Иордании стала предупреждением Израилю

В Иордании, до недавнего времени одной из наиболее спокойных стран Ближнего Востока, стремительно развивается скандал с предотвращённой попыткой государственного переворота. Бывший наследник престола и брат нынешнего короля принц Хамза бен Хусейн оказался в центре расследования из-за действий, которые, по официальной версии, могли дестабилизировать страну. Одновременно по этому делу задержана группа его предполагаемых соратников. Интригу представляет то, что власти королевства намекают на израильский след в этой истории.

Основные задержания в Иордании были проведены в выходные, однако подробности того, что произошло, продолжают появляться. По официальной версии, властям удалось предотвратить подозрительную активность принца Хамзы, которая могла угрожать национальной безопасности. По словам вице-премьера и министра иностранных дел страны Аймана Хусейна Абдаллы ас-Сафади, местные спецслужбы арестовали по скандальному делу около двух десятков человек. Среди них есть высокопоставленные деятели, однако нет ни одного военного. Ранее, арабские СМИ активно распространяли версию о том, что среди организаторов госпереворота есть представители армейских кругов.

Имеются достоверные сведения о том, что в события в Иордании вовлечены внешние стороны, с которыми принц Хамза проводил активные контакты на протяжении длительного времени, — в то же время заметил ас-Сафади.

По версии властей, после раскрытия заговора с принцем Хамзой связался некий израильский бизнесмен, который предложил семье бывшего наследного принца отправиться за границу на его самолёте. Несмотря на то, что этот предприниматель выступал как частное лицо, в Аммане считают, что израильтянин связан с разведкой МОССАД.

Дворцовые интриги

Mohammad Abu Ghosh/Xinhua/Global Look Press

В числе предполагаемых заговорщиков — бывший посланник иорданского короля в Саудовской Аравии Шериф Хасан бен Заид и экс-советник монарха по вопросам экономики Басем Авадалла. Сам Хамза, по официальной версии, якобы находится на свободе, однако ему настоятельно рекомендовано «не предпринимать больше никаких действий, затрагивающих безопасность и стабильность». Нынешний монарх Абдалла II, который приходится братом Хамзе, предложил тому вернуться в лоно хашимитской королевской семьи. Однако, как утверждает официоз, «принц Хамза не ответил на эту просьбу монарха должным образом».

Бывший наследник престола успел записать видеообращение по поводу случившегося. В ролике он заявил, что его всё-таки поместили под домашний арест. Своей вины Хамза не признал: по его словам, он не является участником заговора и не получал никакой поддержки из-за границы.

Я не несу ответственности за провалы в управлении, за коррупцию и некомпетентность в госструктурах последние 15-20 лет, — отметил принц.

Он подчеркнул, что официальная линия не отражает всей ситуации на местах. Его оппозиционный настрой не кажется чем-то удивительным. По сведениям арабской прессы, принц Хамза попал под раздачу именно за последовательное сближение с антиправительственными кругами. В частности, он насторожил аппарат безопасности выстраиванием контактов с недовольными фигурами из местных племенных конфедераций и оппозиционными активистами.

Лояльность племён является одной из гарантий политической стабильности в странах Персидского залива, однако до настоящего времени в Иордании не было заметных признаков роста протестного потенциала в этой среде.

Звонок для Израиля

Любой намёк на нестабильность в Иордании повышает ставки не только для США, присвоивших королевству статус основного союзника, не входящего в НАТО, но и для других стран Ближнего Востока. Так, хашимитское королевство играет для Израиля роль буферной зоны против распространения иранского влияния. Если бы не Иордания, то опосредованные силы Тегерана давно смогли бы закрепиться на границе еврейского государства, полагают эксперты по Ближнему Востоку. К примеру, по одной из неофициальных версий, Иордания нередко предоставляет израильской армии своё воздушное пространство для организации операций против иранских объектов на территории Сирии. Кроме того, королевство играет центральную роль в урегулировании палестинского вопроса.

Попытка связать скандал вокруг заговора с израильскими спецслужбами выглядит как один из элементов кампании против Хамзы. Но вряд ли подобные антиизраильские настроения могли быть использованы во внутренней ситуации, если бы отношения с еврейским государством регулярно не давали повода. Один из тревожных эпизодов произошёл в последние месяцы, когда действующему наследному принцу Хусейну было отказано в доступе к Храмовой горе. После этого Иордания не только минимизировала контакты с израильтянами, но и, как предполагается, закрыла своё воздушное пространство для решившего совершить визит в Эмираты премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израильские эксперты теперь говорят : даже если скандал вокруг попытки переворота в Иордании окажется преувеличенным, то для еврейского государства случившееся — повод задуматься, не стоит ли быть более внимательным к своему столь необходимому соседу.