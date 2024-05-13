«Популизм чистой воды»: экономист оценил турецкий план борьбы с инфляцией Экономист Разуваев: турецкий план борьбы с инфляцией может не сработать

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Турецкий план борьбы с инфляцией, в рамках которого власти на три года планируют отказаться от аренды новых зданий и автомобилей, а также сократить остальные расходы на госаппарат, является «популизмом чистой воды», заявил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Эксперт считает, что такие меры могут не сработать.

Сокращение расходов на госаппарат — популизм чистой воды. Это никак не влияет, но они должны показать, что что-то делают. Вообще снижение инвестиций и госрасходов положительно влияет на инфляцию, но, мне кажется, это не их случай. Особо это никак не скажется, — пояснил экономист.

По его словам, чтобы наладить ситуацию с инфляцией, необходимо сделать единую валюту для стран Евразийского союза и тюркских государств. Как отметил специалист, туда могли бы войти Россия, Азербайджан, Турция, Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.

Мне кажется, с лирой уже не надо ничего делать, все равно высокая инфляция, девальвация. Все это сработало только один раз — в Западной Германии после Второй мировой войны в 1949 году. Они замораживали зарплаты госслужащих. В итоге у них это получилось, а так это работает достаточно плохо, — заключил Разуваев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее отменил многие торговые ограничения с Израилем. По словам главы МИД еврейского государства Исраэля Каца, Тель-Авив не должен поддаваться «угрозам диктатора» и зависеть от него. При этом глава ведомства не раскрыл, какие исключения приняла Турция.