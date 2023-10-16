Попавший под обстрел сирийский аэропорт Алеппо возобновит работу 16 октября

Фото: Ilia yefimovich/dpa/Global Look Press

Международный сирийский аэропорт в городе Алеппо, попавший под обстрел ВС Израиля (ЦАХАЛ), снова начнет работу 16 октября, сообщило SANA со ссылкой на Министерство транспорта республики. В заявлении ведомства сказано, что ремонтные бригады Управления гражданской авиации быстро справились с повреждениями.

Воздушное сообщение через аэропорт Алеппо, где была повреждена взлетно-посадочная полоса в результате повторной израильской ракетной атаки, возобновится с 08:00 по местному времени, — заявили представители ведомства.

Аэропорт подвергся уже нескольким атакам. 12 октября Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам. Сирийские зенитные ракеты смогли отразить атаку, но полосы оказались повреждены, в результате чего воздушная гавань приостанавливала работу на несколько дней.

Несколькими днями позже ракетный удар израильской армии (ЦАХАЛ) вновь вывел из строя международный аэропорт Алеппо. По словам представителя командования сирийских ВВС, израильские военные поразили объект со стороны Средиземного моря. Очевидцы опубликовали в Сети видеозапись одного из обстрелов, на кадрах были слышны взрывы, сопровождающиеся яркими вспышками света, искрами и столбами дыма.