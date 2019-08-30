Госсекретарь США Майкл Помпео провёл встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Глава дипломатии США сообщил о последствиях атак сил режима Башара Асада в отношении мирного населения Арабской Республики.
Госсекретарь Майкл Помпео встретился сегодня со спецпосланником по Сирии Гейром Педерсеном, чтобы обсудить конфликт в Сирии и выразить решительную поддержку со стороны администрации [США] усилиям ООН, направленным на прекращение боевых действий, — приводит сообщение Госдепа США «Интерфакс».
Также Помпео выразил обеспокоенность в связи с «ужасающими последствиями атак режима Асада и его союзников против мирных жителей, сотрудников гуманитарных организаций и объектов инфраструктуры».
Кроме этого, госсекретарь США заявил о важности скорейшего прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.
Как писал News.ru, ранее президент Сирии Башар Асад решил распустить военное крыло ассоциации «Аль-Бустан», принадлежащее его двоюродному брату Рами Махлуфу. Решение было принято после того, как Россия якобы приказала ограничить расширение продолжающегося найма в ассоциацию в обмен на привлекательные зарплаты.