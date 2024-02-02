Политолог заявил, что Израиль ничего не добился в секторе Газа Политолог Багдасаров: Израиль не контролирует сектор Газа

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль, по сути, потерпел поражение в секторе Газа, заявил NEWS.ru директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. По его словам, израильские власти не контролируют анклав.

Израиль ничего не добился. По сути, он потерпел поражение. Более трех месяцев боевых действий, масса убитых палестинцев — детей и женщин и так далее. Но реально сектор Газа он не контролирует. Откуда уходят его подразделения, из северной части сектора Газа, туда снова входит ХАМАС, — сказал Багдасаров.

Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке снова обострилась, о чем свидетельствуют в том числе атаки на американские базы, отметил Багдасаров. Политолог сомневается, что речь идет о завершении конфликта.

Насколько я знаю последнюю информацию, два месяца перемирия, <...> а дальше американцы, Катар и Египет надеются, что это перерастет в перманентное перемирие. Но что будет на самом деле — неизвестно, — заключил Багдасаров.

Ранее представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что руководство Израиля согласилось на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, от палестинского движения ХАМАС также предварительно получена положительная реакция.