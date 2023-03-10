Политолог: Турция захотела заработать на параллельном импорте в Россию Политолог Дудчак: Турция захотела заработать на параллельном импорте в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Турция захотела заработать на транзите санкционных товаров в Россию по параллельному импорту, заявил политолог Александр Дудчак. Эксперт рассказал «360», что Анкара хочет получать дополнительные средства за растаможивание, получение сертификатов и уплату НДС ради собственной выгоды.

Турки просто хотят заработать еще и на этом. Уникальные люди, они умудряются на всем заработать, но ничего личного, просто бизнес. Нет слов. Параллельный импорт не прекращается, даже наоборот — «Везите-везите, только <...> заплатите нам НДС», — пояснил эксперт.

По словам политолога, у Турции при этом есть оправдание — ей достаточно будет пожаловаться на давление со стороны США. Дудчак пояснил, что Анкара не пойдет на уступки даже ради дружественных отношений с Москвой. По его словам, турецкие власти готовы пойти навстречу только в том случае, если условия выгодны для них, как это было в зерновой сделке.

От турков ждать, что они пойдут навстречу для того, чтоб поддержать дружеские отношения — бессмысленно, — заключил Дудчак.

Ранее стало известно, что Турция внезапно перестала переправлять в Россию санкционные товары. Таможня Турции блокирует отправление всех товаров нетурецкого происхождения, при этом объяснения причин за этим решением не последовало.