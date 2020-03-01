https://static.news.ru/photo/edd2cf12-5b89-11ea-8fde-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр и лидер правящей партии Израиля «Ликуд» Биньямин Нетаньяху накануне парламентских выборов старался не упустить ни единой возможности для мобилизации собственных сторонников. Он действовал так, чтобы оппоненты из блока «Кахоль-Лаван» не получили шанса для его критики.

Как считают политологи, активное участие Нетаньяху в презентации «сделки века» Дональда Трампа и последующее продвижение плана аннексии Иорданской долины и других территорий на Западном берегу укрепили его позиции в «Ликуде» и осложнили жизнь его конкуренту из «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу. Ганц, вынужденный также выступать за планы аннексии территорий, теперь лишился внешней поддержки арабских партий, которые после прошлых выборов рекомендовали его на пост премьера.

По мнению политолога Арика Эльмана, смещение акцентов предвыборной кампании на вопросы внешней политики было крайне выгодно Нетаньяху. В связи с этим он даже отказался от парламентского иммунитета от судебного преследования, чтобы ничто не заслоняло именно ту повестку дня, в которой он был наиболее силён, пишет РИА Новости.

Выборы в израильский парламент назначены на 2 марта 2020 года, а через две недели, 17 марта, состоится первое судебное заседание по обвинению Нетаньяху в коррупции и обмане общественного доверия.

Как писал NEWS.ru, предвыборный митинг в Нетании 15 февраля для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончился неприятным инцидентом. В какой-то момент 25-летняя женщина запустила в него яблоком. Её задержали для допроса.