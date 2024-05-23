Политолог рассказал о последствиях признания Палестины в Европе Политолог Сипров: признание Палестины может обострить ситуацию на Ближнем Восток

Признание Палестины властями Норвегии, Ирландии и Испании может обострить ситуацию на Ближнем Востоке, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Вадим Сипров. По его словам, такое решение может стать причиной для начала боевых действий.

Признавшие Палестину страны представляют отнюдь не первый эшелон Запада — ни США, ни Великобритания ничего подобного не сделали и не собираются. То есть, как была палестинская автономия частично признанной, так и останется. Любопытно и то, почему за предыдущие 77 лет лидеры этих стран не удосужились принять такое решение, а заявили об этом сейчас, когда ситуация на Ближнем Востоке накалена до предела, и любое внешнее воздействие может привести к скатыванию всего региона в хаос и начало большой войны с очень тяжелыми последствиями, — посчитал Сипров.

Политолог также добавил, что три европейские страны могли пойти на такой шаг, чтобы выразить недовольство решениями премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, а также пробуксовкой военной операции в Секторе Газа. Это может заставить главу государства обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину, так как Москва будет единственной силой, способной организовать переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, добавил Сипров.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее высказал предположение, что гибель президента Ирана Ибрахима Раиси также может дестабилизировать регион. Он отметил, что политик был другом для России и способствовал укреплению отношений между государствами.