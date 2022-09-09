Политолог рассказал, через какие страны на Украину попал афганский спецназ Политолог Багдасаров: афганский спецназ прибыл на помощь Украине через страны Средней Азии

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Представители спецназа из Афганистана попали в зону боевых действий на Украине через страны Средней Азии, заявил политолог Семен Багдасаров в интервью SM.News. По его словам, афганские войска специального назначения готовили для ведения боевых действий в горах, а также для глубинной разведке в тылу войск противника.

Через какие страны они пролетели? Они же не оказались сразу в Восточной Европе. Нет. Они сначала оказались в государствах Центральной Азии, потом в странах Персидского залива, а потом уже в Восточной Европе. Кто допустил проникновение туда? Какие государства поучаствовали в этом, можно услышать? — вопрошает эксперт.

Багдасаров утверждает, что бойцов из Афганистана готовили по методике американских рейнджеров — подразделений армии США, предназначенных для разведки и диверсионных действий в тылу противника.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к рядам Вооруженных сил Украины. По его словам, бежавшие из Кабула силовики находятся в ожидании разрешения на въезд США и «болтаются» между родиной и Штатами. Дипломат подчеркнул, что часть оставленных американцами в Афганистане спецназовцев присоединилась к ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и воюет «как в Ираке, как в Сирии». Другие стали наемниками, которые в поисках заработка были вынуждены отправиться на Украину и примкнуть к ВСУ, заключил он.