Политолог раскрыл связь землетрясения в Турции с отказом от F-16 Политолог Станкевич: причиной возможного отказа Турции от F-16 могло стать землетрясение

Фото: Airman 1st Class Brieana Bolfing/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция может отказаться от закупки F-16 у США

Причиной, по которой Турция ищет замену истребителям F-16, могла стать национальная катастрофа, связанная с землетрясением, заявил в беседе с «360» политолог Сергей Станкевич. По его словам, Анкара может и не решиться на полный отказ от американского вооружения и в итоге отложить решение этого вопроса.

Издание пишет, что Анкара обвинила Турцию в неисполнении договоренностей и призвала искать альтернативу американским истребителям. Политолог подчрекнул, что в споре двух стран не ясно, кто именно отказывается от поставок F-16. Он пояснил, что США стали блокировать поставки новейшего вооружения в Турцию после того, как она приобрела у России ЗРК С-400.

Непонятно, кто именно отказывается. США с тех пор, как Турция, не послушавшись отклика из Вашингтона, закупила российские С-400, последовательно стали блокировать поставки самых новейших вооружений в Анкару, — отметил Станкевич.

Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан ранее заявил о возможном отказе от закупки американских F-16. Он также добавил, что Анкара готова рассмотреть другие варианты, включая российские истребители. Политик отметил, что Анкара допустила ошибку, обратившись к Вашингтону за самолетами, и добавил, что конгресс отказывается передавать Турции эти «устаревшие и неконкурентоспособные» истребители под разными предлогами.