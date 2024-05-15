Политолог раскрыл, кто может готовить госпереворот в Турции Политолог Тарасов: ЦРУ и израильская разведка могут готовить переворот в Турции

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может подозревать в подготовке государственного переворота в стране национальную разведывательную службу Израиля МОССАД, считает политолог Станислав Тарасов. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что за этим также может стоять ЦРУ, которое прикрывает Фетхуллаха Гюлена, пытавшегося организовать госпереворот в 2016 году.

Президент Турции подозревает МОССАД в попытке организации госпереворота в Турции. Попадает под подозрение в смене власти в Турции и ЦРУ, которое прикрывает Фетхуллаха Гюлена, пытавшегося организовать госпереворот в Турции в 2016 году, — пояснил эксперт.

По словам политолога, сохраняется интрига, кто именно готовит переворот. Он не исключил, что заниматься этим могут одновременно и МОССАД, и ЦРУ. Как уточнил Тарасов, действия самого президента Турции, скорее всего, носят упреждающий характер. Он отметил, что Эрдоган начал «сливать» некоторых своих сторонников, которые стали объединяться против него. Тем временем партия самого главы государства начинает терять влияние, заключил эксперт.

Ранее Эрдоган заявил, что власти Турции прекрасно знают, кто готовил заговор. По его словам, руководству страны известно, «кто является куклой, а кто кукловод». Турецкий лидер отметил, что государство продемонстрирует достоинство и терпимость независимо от того, что делают другие.