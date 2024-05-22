Политолог раскрыл, как ордер на арест Нетаньяху повлияет на будущее Израиля Политолог Макаркин: ордер МУС еще больше укрепит позиции Нетаньяху в Израиле

Фото: Avi Ohayon/Israel Gpo/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху еще больше укрепит его позицию в государстве, уверен политолог Алексей Макаркин. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что теперь любой политик, который критикует операцию в секторе Газа, проводимую израильской армией, оказывается в уязвимом положении.

Перед требованием МУС в Израиле негатив к Нетаньяху стал увеличиваться. [Оппозиция] не хочет нести ответственность за политику Нетаньяху и требует, чтобы он определился с масштабами и целями операции в Газе. Для Нетаньяху это стало звоночком, потому что внутри страны уже нет карт-бланша. Но потом был ордер прокурора МУС на арест Нетаньяху, теперь любой израильский политик, критикующий премьера, оказывается в крайне уязвимом положении, — пояснил политолог.

Как отметил Макаркин, критика премьера может быть приравнена к согласию с ордером на арест МУС. В связи с этим на время противникам Нетаньяху придется смириться с его линией, подчеркнул эксперт. Политолог добавил, что Израиль в Европе крайне непопулярен. По его словам, Нетаньяху не готов сворачивать операцию, из-за чего европейцы начинают идти навстречу руководству Палестины.

Но это не повлияет на урегулирование конфликта, потому что сейчас в Израиле самое правое правительство за всю историю страны. Нетаньяху сам человек правых взглядов. Он учитывает мнение крайне правых в правительстве, которые выступают против любых компромиссов с палестинцами, даже тех, на которые Нетаньяху готов, — пояснил эксперт.

Как считает Макаркин, в США премьеру Израиля дают понять, что пора остановиться, в то время как европейцы делают это более резко. Но, по его словам, для Нетаньяху и его избирателей позиция по Палестине крайне принципиальная.

Для Нетаньяху и его избирателей это крайне принципиально. Уничтожить ХАМАС крайне сложно, потому что непонятно, где заканчивается активист ХАМАС и начинается мирный житель. Это нерегулярные военные действия, — добавил эксперт.

Нетаньяху ранее обвинил прокурора МУС Карима Хана в попытке демонизировать Израиль. Таким образом он отреагировал на решение инстанции добиваться выдачи ордера на свой арест и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Израильский премьер-министр напомнил, что Тель-Авив поставил в сектор Газа 500 тысяч тонн продовольствия.