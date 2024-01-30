Политолог предупредила о риске нового взрыва на Ближнем Востоке Политолог Супонина: есть риск взрыва ситуации на ливано-израильской границе

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В ситуации на Ближнем Востоке есть тенденция к дальнейшему обострению, и в связи с этим можно ожидать нового взрыва на границе Ливана и Израиля, считает востоковед, политолог Елена Супонина. В беседе с ИА SM.News она пояснила, что эскалация является частью планов западных стран «поставить на место» Иран.

Я думаю, что вполне может взорваться еще больше ситуация на ливано-израильской границе, — подчеркнула востоковед.

Эксперт уточнила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает Иран основным источником нестабильности в регионе, в том числе благодаря поддержке Тегераном движения «Хезболла», подразделения которого дислоцируются в Ливане. По мнению Супониной, действия Израиля и Запада могут сильно «разворошить» регион, что будет иметь негативные последствия для всех.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции Ливана Абдалла Бу Хабиб выразил надежду, что Россия сыграет важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Как подчеркнул ливанский дипломат, Россия всегда действует в пользу налаживания мира, если есть такая возможность.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что, пока не будет создано палестинское государство, арабскому и мусульманскому миру грозит усиление жестокости. По его словам, в этом случае речь идет о справедливости.