Политолог предсказал последствия обстрела посольства Ирана в Дамаске Политолог Гущин: Иран может нанести удар по базам США в Сирии

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

Иран может ударить по сирийским базам США в ответ на обстрел Израилем посольства в Дамаске, рассказал «360» политолог и востоковед Олег Гущин. По его словам, Иран не станет трогать территории Израиля.

Израиль очень маленький, и, если нанести удар по его территории, заденет всех подряд и кого попало. Кроме того, израильские военные могут отбить атаку, у них там все отработано, — объяснил востоковед.

Политолог отметил, что Иран хочет вести себя как Израиль, который никогда не позволяет безнаказанно себя трогать. Если со стороны Ирана пойдут какие-то удары, то по базам США, которые находятся в Ираке и Сирии. В Ираке американцы находятся с разрешения государства, а в Сирию их никто не звал, уточнил эксперт.

Это обострение военного конфликта не приведет к чему-то глобальному, добавил Гущин. По его мнению, в реальном конфликте это все может надолго затянуться, поскольку США вряд ли смогут быстро справиться с Ираном.

Ранее военно-политический обозреватель Алекс Векслер рассказал, что Израиль в случае атаки со стороны Ирана нанесет масштабный удар по его территориям. По его словам, если атака произойдет со стороны других государств, то ответный удар израильтян придется по военной технике, которая атаковала Израиль.