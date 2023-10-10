Политолог предрек Израилю поражение в конфликте с Палестиной Политолог Суздальцев предрек Израилю имиджевое поражение в войне с Палестиной

Фото: Nidal Eshtayeh/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля

В конфликте с Палестиной Израиль ждет поражение, как минимум имиджевое, заявил политолог Андрей Суздальцев. Комментируя «Царьграду» ситуацию на Ближнем Востоке, эксперт отметил, что предчувствие обострения конфликта началось еще задолго до его эскалации. Он уточнил, что имидж армии Израиля, которая якобы всегда готова к бою, оказался разрушен.

Имидж «Моссада», который все знает, которому все ведомо, конечно, сейчас рушится. Имидж армии Израиля, которая якобы всегда готова к бою, — тоже. Они просто спали. А ведь, наверное, не только у меня было предчувствие беды, — заявил политолог.

Суздальцев напомнил о видеороликах в социальных сетях, на которых израильтянки-военнослужащие танцевали с оружием. По мнению политолога, такая тенденция указывает на наличие проблем в армии и не должна становиться нормой. Он подчеркнул, что, если бы военнослужащие действительно готовились к боевым действиям, времени на «подобные развлечения» у них бы просто не было.

Военный эксперт Виктор Литвиненко ранее заявил, что в конфликте, который разгорелся между Израилем и Палестиной, надо искать след США. По его словам, Вашингтон хочет посредством НАТО укрепить свое ослабевшее лидерство на мировой арене.