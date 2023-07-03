Политолог озвучил возможные последствия операции Израиля в Дженине Политолог Михайлов назвал израильскую спецоперацию в Дженине фактором риска большой войны

Фото: Ayman Nobani/dpa/Global Look Press

Напряженность в Палестине является серьезным раздражающим фактором, который может привести к большой войне, заявил в беседе с «360» военный эксперт, политолог Евгений Михайлов. По его словам, в Израиле назвали массированные удары по городу Дженин на западном берегу реки Иордан контртеррористической операцией, арабы же, в свою очередь, считают происходящее очередной террористической атакой со стороны Израиля по простым мирным жителям с целью запугивания.

Израиль никогда не предупреждает о своих действиях. Что считает нужным, то и делает, и это раздражает очень многих политиков арабского мира. Палестина является раздражающим фактором, который может привести к большой войне некоторых арабских стран с Израилем, — подчеркнул эксперт.

Политолог отметил, что, согласно заявлениям Израиля, удары по Дженину являются превентивными и нанесены из опасений атак палестинцев. Михайлов допустил, что Израиль действительно опасается за свои инфраструктурные объекты, однако если удары и нанесут, то не палестинские боевики, а регулярные армии некоторых стран мусульманского мира.

Если говорить о серьезном ущербе, то это уже будут регулярные удары боевых частей тех стран арабского мира, которые настроены против Израиля. Именно этой ситуации нельзя допустить, — высказал мнение Михайлов.

Армия обороны Израиля 2 июля объявила о проведении масштабной контртеррористической операции в окрестностях Дженина и лагере беженцев с целью захвата штаба боевиков, якобы готовящих террористические атаки по объектам Израиля.